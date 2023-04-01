Hangi partiye kaç kişi milletvekili adaylığı için başvurdu?

Artık 14 Mayıs seçimleri için 1,5 aydan da kısa bir süre kala siyasi partilere yapılan milletvekili aday adaylığı başvuruları da tamamlandı ve hangi partiye kaç aday adayının başvurduğu belli oldu.

14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, tüm siyasi partilerin aday adaylığı başvuruları sona erdi.



Seçim sürecinde hangi partiye kaç kişinin milletvekili adayı olmak için başvurduğu da belli oldu. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre başvuru sayıları 2018'e göre fark gösterdi.



AK Parti sıralarından milletvekili olmak için yapılan başvuru sayısı 6 bin 25 oldu. 2018 yılında AK Parti'den milletvekili olmak için 7 bin 329 kişi başvuru yapmıştı. (Grafikler: Habertürk)



AK Parti'de mevcut 285 milletvekilinden 57’si 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de yer alan 17 Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da milletvekili listelerinde yer alacağını açıklamıştı.



CHP’den milletvekili olmak için 2018 yılında yapılan başvuru sayısı 2 bin 485 iken, 2023’te bu sayı 3 bin 500’ü geçti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayları ise iktidar olmaları halinde “bakanlık” makamına talip oldukları için aday olmadı.



MHP’de ise 4 bin 693 bin başvurudan bin 894 kişinin başvurusu kabul edildi. 2018’de MHP’den milletvekili olmak için bin 592 kişi başvurmuştu.



2018’de İYİ Parti’den aday olmak için yapılan başvuru sayısı 2 bin 800 iken, bu yıl yapılan başvuru 3 bin 379 oldu.



14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti’den girme kararı alan HDP’den ise bin 147'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 783 kişi başvuru yaptı. 2018’de başvuru sayısı bin 500 idi



Veriler ışığında bakıldığında MHP ve İYİ Parti’ye yapılan başvuru sayısının yüzde 20, CHP’ye yüzde 40, HDP’ye de yüzde 85 civarında artığı görülüyor.



2018 seçimlerinden sonra kurulan ve 2023 seçimlerine ilk kez girecek olan Gelecek Partisi ve Memleket Partisi’nde başvurular bini geçti. DEVA Partisi'nde ise başvuru sayısı bin 600’ü buldu. Türkiye İşçi Partisi'nden ise bin 397 kişi aday olmak için başvuru yaptı.