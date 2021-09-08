  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Hapis cezası verilmişti: Muharrem İnce'den açıklama

Hapis cezası verilmişti: Muharrem İnce'den açıklama

Hapis cezası verilmişti: Muharrem İnce'den açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine verilen hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine verilen hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı: 

''Silivri’deki Ergenekon duruşmasında FETÖ’cü mahkeme başkanının kararlarına direndiğim için hapis cezası aldım. Bu mudur FETÖ ile mücadele? FETÖ sizin ruhunuza, aklınıza işlemiş!Mücadeleniz de kandırılmışlığınız da yalan.''

Etiketler hapis ceza sosyal medya muharrem ince
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vin Diesel'in eski halinden eser yok: Hızlı ve göbekli
Melisa Döngel tatil pozuyla yine olay oldu
Piyasaların ateşi yükseldi! Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın tırmanıyor
İlk başta kanser hastası eşi için yetiştiriyordu... Şimdi gelir kapısı oldu
Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını gören şaştı kaldı
Ersin Düzen TFF'den istifa etti
Yerli aşı için bir tarih daha... Bu sefer de 2022'ye kaldı!
Adeta cennetten bir köşe: Suluada ziyaretçi akınına uğruyor
İlayda Alişan dekolteyi abartınca olanlar oldu
Öğrenciler de veliler de isyanda! 150 bin öğrencinin eğitim hayatı bitti