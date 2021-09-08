Hapis cezası verilmişti: Muharrem İnce'den açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine verilen hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine verilen hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

''Silivri’deki Ergenekon duruşmasında FETÖ’cü mahkeme başkanının kararlarına direndiğim için hapis cezası aldım. Bu mudur FETÖ ile mücadele? FETÖ sizin ruhunuza, aklınıza işlemiş!Mücadeleniz de kandırılmışlığınız da yalan.''