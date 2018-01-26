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  4. 26 Ocak 2018 16:53

Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı !

FETÖ soruşturması kapsamında eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı verildi.

Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı !
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Başkentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı. 
Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. 

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.

AA

haşim kılıç , yakalama kararı
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