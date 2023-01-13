Hastaneden taburcu olan Meral Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Geceyi hastanede geçiren Akşener, bugün taburcu oldu. Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama da geldi.

"ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİYİM"

Twitter'dan paylaşım yapan Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. "Güneş yerinde, her şey yolunda..."