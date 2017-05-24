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  4. 24 Mayıs 2017 16:19

''Hastaneler hastanelik olmuş''

Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın TBMM Genel Kurulunda devlet hastanelerinin durumunu konuştu.

''Hastaneler hastanelik olmuş''
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CHP Akın şunları söyledi;

    “Dün gece bir yakınımın rahatsızlanması nedeniyle geceyi Ankara'nın köklü hastanelerinden bir tanesinde geçirdim. AKP tarafından kurulan sağlık sisteminin içler acısı durumuna maalesef üzülerek şahit oldum. Hastalar perişan hâlde, sağlık görevlilerinin sayısı yetersiz, herkes bir yerde, oraya buraya atılmış durumdalar. 

     AKP'nin Genel Başkanı da olan Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde çıkıp "Ey Kılıçdaroğlu!" deyip hastaneleri örnek gösteriyordu. Buradan kendisine tavsiye ediyorum gitsin hastanelerin halini görsün. Hastaneler hastanelik olmuş, perişan durumda, insanlar yolda, kapıların önünde bekliyorlar ve Türkiye'ye bu yakışmıyor” 

ahmet akın