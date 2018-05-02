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  4. 02 Mayıs 2018 09:30

Haydar Baş: Asgari ücret 5 bin TL olacak

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, iktidara gelmeleri durumunda asgari ücretin 5 bin TL olacağını vaat etti.

Haydar Baş: Asgari ücret 5 bin TL olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurmasından sonra siyasi partiler çalışmalarına başladı.

Sandıktan başarıyla çıkmak için her yolu deneyen parti liderleri, vaatlerini de açıklamaya başladı.

Siyaset koridorlarının hareketlendiği günlerde BTP Genel Başkanı Haydar Baş'tan da açıklamalar gelmeye başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Baş, seçim vaatlerinden de bahsetti.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN LİRA
Partisini iktidara taşımak için çok çalıştıklarını ifade eden Haydar Baş, iktidar olmaları durumunda işçilere faizsiz kredi vereceklerini duyurdu.

Baş, asgari ücretin de 5 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

haydar baş
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