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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık” dedi.

Etiketler Hazine ve Maliye Bakanı Elvan g-20 toplantı
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