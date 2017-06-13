SON DAKİKA
SUUDİ ARABİSTAN'DAN ŞOKE EDEN KATAR AÇIKLAMASI
Suudi Arabistan'dan şoke eden Katar açıklaması
Suudi Arabistan'dan şoke eden Katar açıklaması
Ankara'da esnaf odasında silahlar çekildi ! Yaralılar var
Ankara'da esnaf odasında silahlar çekildi ! Yaralılar var
Telefonunuzda bu uygulama varsa depremden korkmayın
Telefonunuzda bu uygulama varsa depremden korkmayın
CHP grup toplantısında sürpriz ! Partiye üye oldu
CHP grup toplantısında sürpriz ! Partiye üye oldu
Islanmaya hazır olun! Kuvvetli yağış geliyor
Islanmaya hazır olun! Kuvvetli yağış geliyor
Kıbrıs'ta askeri üsse bombalı saldırı
Kıbrıs'ta askeri üsse bombalı saldırı
Bu haberi okuyunca cep telefonunuzu elinize almayacaksınız
Bu haberi okuyunca cep telefonunuzu elinize almayacaksınız
İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ depremi ! Gözaltılar var
İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ depremi ! Gözaltılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Haziran 2017 16:51

HDP Batman Milletvekili gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan havalimanında gözaltına alındı.

HDP Batman Milletvekili gözaltına alındı
A+ A-

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hakkında görülen bir dava nedeniyle çıkarılan yakalama kararı üzerine Ankara'ya gitmek üzere beklediği Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Ankara'ya gitmek için geldiği Batman Havalimanı'nda gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aslan'ın hakkında görülen bir dava nedeniyle çıkartılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. HDP'li Aslan, gözaltına alınmasını sosyal medya hesabında 'İftarı Ankarada açmak nasip değilmiş! Batman havaalanında gözaltına alınıyorum. Allah büyüktür!' duyurdu.

 
 

DHA

hdp , mehmet ali aslan , milletvekili , batman