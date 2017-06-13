HDP Batman Milletvekili gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hakkında görülen bir dava nedeniyle çıkarılan yakalama kararı üzerine Ankara'ya gitmek üzere beklediği Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı.
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Ankara'ya gitmek için geldiği Batman Havalimanı'nda gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aslan'ın hakkında görülen bir dava nedeniyle çıkartılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. HDP'li Aslan, gözaltına alınmasını sosyal medya hesabında 'İftarı Ankarada açmak nasip değilmiş! Batman havaalanında gözaltına alınıyorum. Allah büyüktür!' duyurdu.
DHA