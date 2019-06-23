HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu kullandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan, seçime sayılı günler kala İmralıCezaevi'nden gönderdiği mektupta HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapmıştı.



Pervin Buldan, Bakırköy ilçesi Florya semtinde bulunan Murat Kölük İlkokulu'na oy kullanmak üzere geldi. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Barış Anneleri tarafından karşılanan Buldan, 1329 numaralı sandıkta oy kullandı. Bel fıtığı ameliyatından kaynaklı yürümekte zorlanan Buldan'a partililer yardımcı oldu.

"BUGÜN AYNI İNANÇLA BİR OYU KULLANMAK ÜZERE GELDİM"

Oy kullanımı ardından okul önünde kısa bir açıklama yapan Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"23 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceğine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Umut ediyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil Türkiye'nin kaderini değiştirecektir. Ben bugün ameliyatlı olmama rağmen bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için buradayım. Bir oyla her şeyin değişebileceğine olan inancımızı her zaman ifade ettik. Bugün aynı inançla bir oyu kullanmak üzere geldim. İstanbul'un aynı zamanda Türkiye'nin kaderini değiştirmesine katkı sunacak oyumu kullandım."

"SANDIKTAN DEMOKRASİNİN ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Pervin Buldan açıklamasına şöyle devam etti:

"Keşke 31 Mart'ta kullanılan oylar, gösterilen irade kabul edilseydi ve bugün bu seçimi yapmamış olsaydık. Ama her şeye rağmen halkın iradesi gasp edildiği için halkın iradesine tahammülsüzlük gösterildiği için tekrardan sandık başına gittik. Ben bugün bu sandıktan demokrasinin çıkacağına yürekten inanıyorum. Bugün bu sandıklardan barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün fışkıracağına yürekten inanıyorum. İstanbul seçimleri hepimize hayırlar getirsin" dedi.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN NE DEMİŞTİ?

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubunu basın mensuplarıyla paylaşmıştı. Mektupta Abdullah Öcalan, İstanbul seçimleri için HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapmıştı.