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  4. 31 Ocak 2021 16:40

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı
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HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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