HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

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HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
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