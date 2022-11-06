HDP ile masaya oturan AK Parti'den dikkat çeken açıklama

AK Parti-HDP görüşmesinin yankıları sürüyor. AK Parti MKYK üyesi Miroğlu görüşmenin fotoğrafını paylaşıp, ''HDP fırsatları bu defa da ıskalamasın'' ifadelerini kullandı. MHP kurmayları ise ''Teklifin sahibi biz değiliz'' diyor.

Anayasa değişikliğine destek istemek için uzun süre sonra AK Parti HDP’nin kapısını çalarken, MHP ise “bu görüşme trafiğindeki heyette kendilerini temsilen bir ismin yer almadığına” dikkat çekiyor.

AK Parti kanadı da “Anayasa değişikliği için HDP, ‘Bize danışmadılar demesin’ diye görüşme gerçekleşti” savunmasını yapıyor. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’dan ise HDP’ye “Fırsatları bu defa da ıskalamasın” çağrısının gelmesi kulislerde, “Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi ile AK Parti, HDP’ye de mi kucak açacak” sorusunu beraberinde getirdi.

'HDP FIRSATLARI ISKALAMASIN' SAVUNMASI

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AK Parti, “başörtüsü serbestisi ve aile” içerikli anayasa teklifinin TBMM’ye sevki öncesinde “siyasi bir hamlede” bulunmuş ve hafta içi Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki bir heyet, teklif ile ilgili muhalefetin kapısını çalmıştı.

AK Parti’nin görüşme trafiğinde “HDP’nin de olması” dikkat çekmişti. İktidar, muhalefeti suçladığı “HDP eşittir PKK” söyleminden “anayasa için vazgeçerken”, HDP’ye bir yeşil ışık da AK Parti’li Orhan Miroğlu’ndan geldi. Miroğlu, sosyal medya hesabından, AK Parti heyetinin HDP’ye yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak şöyle yazdı:

“Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı. Cumhuriyetin 100. yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi. Yeter ki HDP karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın.”

'TEKLİF SAHİBİ AK PARTİ'

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, “anayasa değişiklik teklifinin AK Parti’nin teklifi olduğuna” dikkat çekiyor. MHP’nin de bu teklife destek vereceğinin altı çizilirken HDP ile AK Parti heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin MHP kanadı, “MHP’de bir rahatsızlık var mı” sorusunu yanıtsız bırakarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP, başörtüsü serbestisi için yasa teklifi verdi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa seçeneğini sundu. Anayasa değişikliği teklifi de Erdoğan’ın dediği gibi muhalefet için bir ‘turnusol kâğıdı’ görevi görecek. Kim samimi, kim değil, belli olacak. Teklif için yapılan görüşmede MHP yok. Çünkü teklifin sahibi biz değiliz. Bizim HDP’ye bakış açımız da çok net. HDP, ‘terör örgütü PKK’nin uzantısı olan bir partidir.’ MHP, Cumhur İttifakı ile yoluna devam edecektir.”

“Uzun süre sonra neden HDP ile görüşüldü?” sorusuna karşılık AK Parti’li isimler ise, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Anayasa toplumun tüm kesimini, tüm paydaşlarını içine alacak bir toplumsal sözleşmedir. Biz diyoruz ki ‘Bize gelmediler’ demesinler. HDP’nin teklife ‘evet’ demeyeceğini biliyoruz. Madem iddia ettikleri gibi ‘özgürlükçü’ bir parti, o zaman görelim”

Cumhuriyet