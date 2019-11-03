HDP İstanbul İl Eş Başkanları belli oldu

HDP’nin dün gerçekleştirilen İstanbul kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kürt halkının iradesini tanımayan, dikkate almayan hiçbir politikanın başarı şansı yoktur. Yarın el sıkışmak istediğinizde tek bir Kürt bulamayacaksınız” dedi. Kongrenin ardından HDP’nin yeni İstanbul İl Eş Başkalığına Elif Bulut ve Erdal Avcı oldu.

HDP İstanbul İl Örgütü üyeleri, 3. Olağan Kongresi’ni Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yaptı. Kongreye HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Sözcüsü Güney Kubilay, HDP’li milletvekilleri ve çok sayıda HDP’li katıldı. Kongrenin yapıldığı kültür merkezinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sloganların atıldığı kongrede, partili yöneticiler tertip komitesinin belirlediği sloganların dışında slogan atılmaması gerektiğini söyledi. HDP’nin oluşum sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı kongrede, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı da yer aldı. Partililerin sinevizyonu alkışlarla izlemesi dikkat çekti. İlk konuşmayı yapan HDP İstanbul il Eşbaşkanı Esengül Demir, İstanbul’da sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını söyleyerek, “HDP’de devamlılık önemlidir. İstanbul’da özel sorunları irdelemeye ve çözüm bulmaya çalıştık” dedi. HDP İstanbul il Eşbaşkanı Cengiz Çiçek de “Bu parti 7 Haziran 2015’te kimyalarını bozdu. 31 Mart yerel seçimlerinde sinirlerini bozdu. Bu parti çok yakında rant düzenini de aşağı indirecek. Partimizin üzerine anti-demokratik baskılar sürüyor. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINA DÜŞTÜ’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Ne yaparlarsa yapsınlar HDP düşmedi düşmeyecek. HDP’nin siyasi mücadelesi ülkenin her yerinde sürecek. Kürtsüz bir hayat istiyorlar. Kuzey Suriye’ye de bu yüzden gidiyorlar. Kürtler eski Kürtler, bu coğrafya eski coğrafya değil. Kürt halkının iradesinin anılmayan hiçbir politikanın başarı şansı yoktur. Kürtlere adalet, hukuk yok deniliyor. ‘Senin seçildiğin belediyelere hırsızları atarım’ deniliyor. Bu yüzden birçok ilimize, ilçemize kayyım atadılar. Buradan onlara sesleniyoruz. Sandıkları kurun, halkımız bir kez daha sandığına sahip çıkacaktır. Kürt halkının iradesini tanımayan, dikkate almayan hiçbir politikanın başarı şansı yoktur. Yarın el sıkışmak istediğiniz de tek bir Kürt bulamayacaksınız” ifadelerini kullandı. Sezai Temelli ise Türkiye’de tek adam rejimi olduğunu söyleyerek “ Ülkede Erdoğan rejimi, bu rejimin savaş politikası var. Kürt halkına her türlü şiddeti reva görüyor” dedi. Temelli, Türkiye’de asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü söyleyerek, “Emekçilerin yüzde 70’i asgari ücret ve daha da düşük ücretlerin altında çalışıyor. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı. Resmi rakamlarda bile yüzde 14, genç işsizliği yüzde 30’lara yaklaştı. Üniversiteyi bitirenler sadece ve sadece işsizlik diploması alıyor. Neden? Bu iktisadi yıkım neden? Bu ekonomik şiddet neden? Çünkü bu bütçe bir Saray bütçesidir. Saray’ın rantına ve savaşa giden kaynaklardan dolayı. Türkiye halkları işte bu yıkımla karşı karşıyadır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bir mermi kaç para biliyor musunuz” sorusunu anımsatan Temelli, “Bize savaşa dayananlara biz de ‘mücadelemizi biliyor musun?’ diye soruyoruz. 14’üncü belediyemize de kayyım atadılar. Kayyımlar gibi onları da süpürüp gideceğiz. Kayyımla halkın iradesi yok sayılıyor. Dertleri belediyemizi gasp etmek, Kürt halkının iradesini yok saymak. Tüm arkadaşlarımız görevlerine dönmelidir. Bugün İstanbul boğazına kayyım atamaya hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile seçime gidildi. HDP İstanbul İl Eş Başkalığına Elif Bulut ve Erdal Avcı seçildi.