HDP yönetiminde değişiklik ! İşte yeni kadro...

HDP yönetici kurullarında değişikliğe gitti. Yerel seçimler nedeniyle gerçekleşen görev değişiklikleri ve Merkez Yürütme Kurulu’nda yaşanan boşalmalar nedeniyle genel merkez yeni görevlendirmeler yaptı.

Buna göre, Ayhan Bilgen’den boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Saruhan Oluç, Oluç’tan boşalan Parti Sözcülüğü görevine Günay Kubilay getirildi.

Ali Ürküt, STK, Siyasi Partilerle İlişkiler ve Emek Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Partide yapılan değişiklikle ayrıca MYK bünyesinde “Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu” oluşturuldu. Bu kurulun Eş Sözcülüğüne ise Selahattin Aslan getirildi.

HDP ayrıca Parti Meclisi üyeleri Murat Sarısaç, Nazmi Gür ve Salim Kaplan’ı da MYK üyesi olarak görevlendirdi.