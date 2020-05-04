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  4. 04 Mayıs 2020 19:11

HDP'de sürpriz istifa! Ahmet Şık partisinden istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

HDP'de sürpriz istifa! Ahmet Şık partisinden istifa etti
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Ahmet Şık'ın açıklaması şöyle oldu:

Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun.

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