HDP'den 15 Temmuz kararı ! Törene katılacaklar mı ?
HDP'den 15 Temmuz kararı ! Törene katılacaklar mı ?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapanış saati değişti !
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapanış saati değişti !
ABD Konsolosluğu'nda sıcak dakikalar ! İçeri sızdı
ABD Konsolosluğu'nda sıcak dakikalar ! İçeri sızdı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Defalarca yaptırılan bekaret testi yeni gelinin sonu oldu
Defalarca yaptırılan bekaret testi yeni gelinin sonu oldu
Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti
Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti
Su üstünde yürüyerek şoke etmişti, sırrı ortaya çıktı
Su üstünde yürüyerek şoke etmişti, sırrı ortaya çıktı
Bitmek bilmeyen baş ve eklem ağrılarınızdan kurtulmanın en kolay yolu
Bitmek bilmeyen baş ve eklem ağrılarınızdan kurtulmanın en kolay yolu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Temmuz 2017 14:13

HDP'den 15 Temmuz kararı !

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmayacaklarını açıkladı.

HDP'den 15 Temmuz kararı !
A+ A-

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te yapılacak gece törenine katılmayacaklarını belirterek, "Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz. Gitmiyoruz, katılmıyoruz" dedi.

HDP Sözcüsü Baydemir'in, Meclis'te yapılacak 15 Temmuz törenine ilişkin yazılı açıklaması şöyle: "Yarın Grup Başkanvekilimiz genel kurulda hitabını gerçekleştirecek. Önce söz konusu etkinliğe davet edilmedik. Ama şu an yapılan davet de yanlış yere yapıldı. Çünkü Yüksekdağ ve Demirtaş şu an cezaevinde. Davet onlara yapılmalıydı. Onlar darbe sonucu cezaevinde. Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz, gitmiyoruz, katılmıyoruz" 

CHP kararını verdi, TBMM'deki anma törenine katılmayacaklarCHP kararını verdi, TBMM'deki anma törenine katılmayacaklar

 

DHA

tören , hdp , 15 temmuz , meclis