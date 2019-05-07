HDP'den 23 Haziran için ittifak çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Temelli, YSK'nın kararı için, "Bunun böyle olacağı belliydi" derken, bir ittifak çağrısında bulundu. HDP'li Temelli, "23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır" dedi.

Temelli, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi için ise, "Türkiye'nin bu umudu bir kez daha söndürülmemelidir" dedi.

Temelli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Ramazan ayı güzellemesi yapanlar dün yeryüzü sofralarına saldırdılar, İhsan eliaçık hocayı darp ettiler.

Çözüm masasının devrildiği günden bu yana barış isteyen herkes yargılandı. Bu ülkede var olan hukuku tasfiye eden bir OHAL düzeni inşa edildi.



31 Mart seçimlerine giderken KHK ile ihraç edilenlerle ilgili bir sıkıntı olup olmayacağı bizzat YSK'ye soruldu. YSK tuzak kurdu, Yüksek Seçim Kurulu değildir, Yüksek Sahtekarlık Kuruludur onun adı artık. Bu utancı, bu adaletsizliği her yerde, o belediye koltuklarını gasbedenlerin yüzüne vuracağız, bu iradeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Mazbatayı gasp etmiş olabilirler ama biz halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.

Kayyumlardan kurtulduk ama zihniyeti devam ediyor.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Tüm Türkiye'yi uyardık ama Türkiye halkları dönüp de Muş'a, Malazgirt'e bakmadılar. Şimdi kıyamet kopuyor, tabii kopacak ama bunun böyle olacağı belliydi.

HDP'siz 31 Mart olmazdı, HDP'siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla zaman harcamayın, asıl siz ne yapacaksınız? Leyla Güven 181 gündür açlık grevinde. Tüm adaletsizliklere omuz omuza vererek karşı çıkmalıyız, ancak o zaman faşizmi durdurabiliriz. Bu faşizme karşı artık siz de ses çıkartın. O annelere saldıranlara karşı sesinizi yükseltmelisiniz.

Sayın Öcalan'la 1 saatlik kısıtlı bir görüşme gerçekleşti. Gecikmiştir, eksiktir fakat bunun burada kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin bu umudu bir kez daha söndürülmemelidir. Keyfi uygulamalara artık yer verilmemelidir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu onurlu bir barıştır. Demokratik cumhuriyet konusunda atılacak adım, Kürt meselesi konusunda atılacak adımdır. Gelin demokrasi ittifakında buluşalım, müzakere zeminini yeni bir anayasa sürecinde buluşturalım. 23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır.

TÜİK diyor ki “enflasyon düştü”. Kimin enflasyonu düştü? İçinizde enflasyonu düşen var mı? Uyduruk bir sepet yapmışlar ondan sonra enflasyon düştü diye yalan atmaya devam ediyorlar. Enflasyonun düştüğü falan yok, bırakın düşmeyi artmaya devam ediyor.

Gazze’deki zulme esip gürlüyorlar ama İsrail ile 6 milyar dolara yakın ticaret anlaşması devam ediyor. Çünkü savaş politikalarında ısrar İsrail’in de Türkiye’nin de bir devlet politikasıdır. Orta Doğu halklarının kurtuluşu barış mücadelesinde yan yana gelmekten geçiyor.