HDP'den ABD ile yapılan anlaşma yorumu

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, ABD’li heyetin gelmesinin ardından Türkiye’nin askeri harekatı durdurmasını değerlendirirken, Kürt sorununun Kürtlerle çözülebileceğini vurguladı.

Parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kubilay, beş gün süreyle de olsa kan akmayacağına dair verilen taahhüdü önemli bulduklarını söyledi.

Kubilay, “Bu ülkenin sorunları savaşla çözülemez. Kürt sorunu derin tarihsel kökleri olan sosyo-politik bir sorundur. Bütün cumhuriyet tarihi boyunca izlenen savaş ve şiddete dayalı politikalar çözümsüzlükten başka bir şey üretmemiştir. Türkiye’nin denemediği tek yol barıştır. İktidara defalarca söyledik, yine söylüyoruz; Kürt sorunu ancak ve ancak Kürtlerle çözülebilir. Çözümün anahtarı Washington’da ya da Moskova’da değil, Ankara’da, Diyarbakır’da ve İmralı’dadır” dedi.

‘İMRALI’NIN SESİNE KULAK VERMELİ’

Kubilay, çözümü askeri harekatlarda değil siyasi müzakerelerde aramak gerektiğini söyledi. Çözüm yerinin Meclis, muhatabının da herkes olduğunu ifade eden Kubilay, “Erdoğan, Washington ve Moskova arasında mekik dokumak yerine ‘İmkân verin bu sorunu bir haftada çözerim’ diyen İmralı’nın sesine kulak vermelidir” dedi.

‘TÜRKİYE KENDİ SINIRLARINA ÇEKİLMELİ’

Türkiye ve Suriye’nin, Kürtler masada olmadan onlar adına aldıkları kararın bağlayıcı olmadığını ifade eden Kubilay, “Suriye’nin sorunları Suriye halklarınca çözülebilir. Türkiye her şeyden önce saldırgan, yayılmacı ve militarist bu dış politikaya son vermelidir. Kayıtsız ve koşulsuz olarak Suriye topraklarından çıkmalı, kendi sınırlarına çekilmelidir. Suriye’de savaşın son ermesi ve demokratik bir siyasi çözümün önünde engel olmamalı, Suriye halklarının kendi siyasi geleceklerini belirleme haklarına saygılı olmalıdır” dedi.