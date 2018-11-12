HDP'den açıklama geldi ! Olay yaratacak ''ittifak'' iddiası !

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yaptığı açıklamada "Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.



TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, görüşmeyle ilgili partinin yetkili kurullarında alınmış bir karar olmadığını söyledi.

'SONRADAN ÖĞRENDİK'

Görüşmeden gerçekleşmesinin ardından haberdar olduklarını belirten Kurtulan, T24'e şu açıklamada bulundu.

“Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz."

ANKARA'DA 5 YILDIZLI OTELDE BİR ARAYA GELDİLER İDDİASI

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yapması beklenen CHP ve HDP arasında gerçekleşen sürpriz görüşme gerçekleştiğini yazmıtı. Atilla 8 Kasım'da Ankara'daki beş yıldızlı bir otelde iki ismin gizlice buluştuğunu ve bu buluşmada bir medya patronunun da ikiliye eşlik ettiğini öne sürmüştü.

Atilla yazısının devamında şu bilgilere yer vermişti:

Kısa bir hal hatır sorma faslından sonra... Kruvasan, eski kaşar, bal, tereyağı ve kızarmış ekmek eşliğinde yapılan sabah kahvaltısında ilk sözü medya patronu alır;

NELER KONUŞULDU?

Türkiye hepimizin. Umarım bu görüşme Türkiye'ye huzur getirir! Medya patronunu "Haklısınız" diye yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam eder;

Sayın Türk, Türkiye ağır bir süreç geçiriyor. Bu resmi bir ittifak görüşmesi değil ama bazı kritik yerlerde demokrasi ve adalet arayışında mutabakat içinde olabiliriz. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerinin sonucu Türkiye'yi yeniden şekillendirebilir!



TÜRK: BİZ KÜRTLER DE HATALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Kafasıyla Kılıçdaroğlu'nu onaylayan Türk'ün ağzından, daha önce hiç duyulmayan şu ilginç kelimeler dökülür;

Haklısınız efendim. Neler yapılabilir konuşalım. Biz Kürtler de hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Ulusal bir sorunu, sadece Kürt bakışıyla çözemeyiz!

Kılıçdaroğlu, somut önerilerini sorunca, Türk final konuşmasını yapar!

TÜRK: MANSUR YAVAŞ'A TABANIMIZ SICAK BAKMAZ

Tabanımızın oy vereceği isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara'da Mansur Bey'e (Mansur Yavaş'ı kastediyor...) tabanımız sıcak bakmaz! İstanbul'da bazı kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakın isimlerle sonuç alınabilir!

09.15 civarında başlayan görüşme, 'prensip mutabakatı kararıyla' 10.45'te sona erdi.

Kürt siyasetini domine edebilen Ahmet Türk ile CHP liderinin 'demokrasi ve adalet ittifakı' başlığı ile el sıkışmaları... Özellikle İstanbul ve Ankara özelinde sürprizler yaşatma potansiyeli barındırabilir!