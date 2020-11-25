HDP'den Bahçeli'ye: ''Mafya sevici!''

HDP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında konuşurken "terörist" ifadesini kullanması üzerine, "Onun hakkında konuşmak mafya sevicilerinin haddi değildir." dedi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Susurluk çetelerinin artığı mafyadan medet uman, onlarla işbirliği yapan iktidar ortağının #Demirtaş hakkında söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Demirtaş, Türkiye halkları için bedel ödemekte olan onurlu bir siyasetçidir. Onun hakkında konuşmak mafya sevicilerinin haddi değildir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin, "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri üzerine bugün grup toplantısında konuşan Bahçeli şöyle demişti:

"Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Demirtaş teröristtir. Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.''