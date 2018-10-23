HDP'den Erdoğan'a çağrı: ''Gelin masaya oturalım''

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit bitmeden barış konusunda adım atmak mümkün değil. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir. Başka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Temelli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Çok yakında bu kayyumları süpürüp atacağız. Zaten birbirlerine düştüler. Bunları faşizmin çöplüğüne süpüreceğiz. Geldiğiniz nokta budur. Halktan kopuk pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Türkiye’ye barış da gelecek, demokrasi de gelecek. Türkiye’ye barış HDP ile gelecek.

MUHTARLARIN GÖREVDEN ALINMASI

Geçen hafta 259 muhtar görevinden alındı. Hangi muhtarlar alındı. Kürt muhtarlar alındı. Barış için direnen muhtarları alıyorlar. Bu anlayış bölücüdür, nefret suçudur. Bunlar insanlar birbirlerine düşman olsun diye çabalıyorlar.

“MÜFTÜLERE ‘GÜNEYDOĞU’YU BOŞ BIRAKMAYIN’ DİYOR”

Müftülere diyor ki, “Doğu’yu ve Güneydoğu’yu boş bırakmayın”. Niye buralarda müftü yok mu? Yani onlar anadilinde ibadet etmesin. Yani onların kimliklerini yok sayalım. Onlara inat biz de parti olarak ibadetimizi anadilimizde yapacağız.

“SEN BUNU DİYARBAKIR’DA SÖYLEYEBİLİYOR MUSUN?”

Erdoğan Moldova’ya gitmiş, Gagavuz Türklerine “Kültür ırkçılığına karşıyım” diyor. Sen bunu Diyarbakır’da söyleyebiliyor musun? Oraya hediye olarak TOMA götürüyor.

ÖĞRENCİ ANDI TEPKİSİ

Öğrenci Andı önümüze yeniden geldi. Kimsenin sorduğu yok. Şimdi Türkiye’de çocuklarımız and okumuyor diye Türk olmalarında bir zafiyet mi ortaya çıktı? Bu and meselesi niye ortaya çıktı? Bu ülkede milliyetçilik üzerinden siyaset yapmanın bir tezahürüdür. Öğrenciler sabah okulda and içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ



Şimdi çıkmış Cumhurbaşkanı Cemal Kaşıkçı olayını anlatıyor. 2 Ekim’de herkes biliyordu ne olduğunu. Bu diplomaside geldiğiniz durumu size gösteriyor.

Kaşıkçı Türkiye’de öldürülüyorsa, neden Türkiye’de öldürüldüğü sorusunun cevabını vereceksiniz. Bu sorunun yanıtı Fırat’ın doğusundadır.

Savaş tam tamları iktidarın ömrü uzasın diye gündemden düşmüyor. Bunun propagandasını yapanlar evlatlarımızı elimizden alıyor. İktidarın bu savaşında tüm ailelerin yan yana gelmesinin artık kaçınılmaz olduğuna inanıyorum. Artık tüm anneleri yitirdiğimiz evlatlarımızın anısına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bunun yolu iktidara karşı barış mücadelesinden geçiyor.

“GELİN MASAYA OTURALIM MUHATABI BELLİDİR”

Bugün barış tecrit altında. Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit bitmeden barış konusunda adım atmak mümkün değil. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir. Başka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz. Gelin bu tecrite son verin.”

2019 bütçesinin bugün Meclis gündemine geleceğini de hatırlatan Temelli, “Bırakın yoksullukla mücadeleyi, yoksulluğu daha da artıracak bir bütçe. Emeklilikte yaşa takılanlar gündemde… Onlara buradan söyleyelim: Yaşa değil, saraya takılıyorsunuz. Saraylarda yaşamanın bedeli çok ağır. Bütçeye bakıldığında bu görülüyor. Saraya değil, emekçiye bütçe diyoruz.” ifadelerini kullandı.