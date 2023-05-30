HDP'den Erdoğan'a ''terörist Selo'' yanıtı

HDP, Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı balkon konuşmasında Selahattin Demirtaş için "terörist Selo" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir" diyerek yanıt verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazandıktan sonra Beştepe'de yaptığı balkon konuşmasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş'ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz."

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "terörist" ifadesinin kullanan Erdoğan, "Ne diyordu? ‘Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız, oyu bana vereceksiniz’ diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü, milletim benim iyi biliyor. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo’dur" diye konuşmuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından "idam" sloganları atılmıştı.