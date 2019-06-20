HDP'den HDP'li seçmene ''stratejik oy verme'' daveti

HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada seçmene İstanbul seçimi için çağrı yapıldı.

“Stratejik oy vermeye davet” başlıklı çağrıda, “Barış ve demokrasi mücadelesine, adalet ve hukuk arayışına destek olmak için 23 Haziran’da hep birlikte sandığa!” denildi.

HDP’nin halen cezaevinde bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da salı günü Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda seçmeni sandığa davet ederek, “Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz” demişti.