  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Haziran 2019 13:40

HDP'den HDP'li seçmene ''stratejik oy verme'' daveti

HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada HDP'li seçmene 23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çağrı yapıldı.

HDP'den HDP'li seçmene ''stratejik oy verme'' daveti
A+ A-

HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada seçmene İstanbul seçimi için çağrı yapıldı.

“Stratejik oy vermeye davet” başlıklı çağrıda, “Barış ve demokrasi mücadelesine, adalet ve hukuk arayışına destek olmak için 23 Haziran’da hep birlikte sandığa!” denildi.

HDP’nin halen cezaevinde bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da salı günü Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda seçmeni sandığa davet ederek, “Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz” demişti.

 

hdp , seçim , stratejik çağrı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM