HDP'den hükümete ''derhal istifa'' çağrısı

"Derhal istifa, hemen seçim" diyen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan , partisinin ekonomik krize karşı 6 maddelik tedbir önerisini açıkladı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesini eleştirdi. Paylan, partisinin ekonomik krize karşı 6 maddelik tedbir önerisini açıkladığı konuşmasında, "Bu 6 maddelik acil ekonomik tedbirler paketimizin hayata geçmesi için bugün önerge vereceğiz. Bu yalnızca yaraya merhemdir. Tek adam rejimi sürdükçe yara kanamaya devam edecektir" dedi.

Bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis'te basın açıklaması düzenleyen Paylan, "Saraydan gelen bütçe doları 2022 yılında 9 lira 27 kuruş tahmin etmişken şu anda dolar, daha 2022 yılına girmeden 12 lira, 13 liraya çıkmıştır" hatırlatmasında bulundu. Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'MUTFAKTA YANGIN VAR'

"Dolar artışı sonucu, iktidarın aymaz politikaları sebebiyle şu anda yurttaşlarımızın üzerine zam yağmaktadır. Dün yurttaşlarımız 50 kuruş, 1 lira benzini ucuz almak için kilometrelerce benzin kuyruğuna girdiler. Yurttaşlarımız, market marke Ayçiçek yağının 5 lira daha ucuz olduğu market arıyorlar. Ve şu anda mutfakta, çarşıda, atölyede, pazarda yangın var. Şu anda çiftçi tarlasına gübre atamıyor, çünkü gübre 5 katı fiyata çıktı.

Bu şartlarda belki saraydaki vicdansızlar, Türkiye’deki, ülkemizdeki yangını gömüyorlar, zam yağmurunu görmüyorlar, alım gücünün bitmesini görmüyorlar ama işte o noktada milletin meclisinin devreye girme zamanıdır. Milletin meclisi bu anda devreye girmelidir. Ve bütçe tercihlerini mutlaka değiştirmelidir."

6 MADDELİK EKONOMİK TEDBİR ÖNERİSİ

"HDP olarak, ekonomik buhran yaşadığımız bu günlerde bir kriz masası oluşturarak, bütçede acil alınması gereken ekonomik tedbirlerle ilgili bir paket hazırladık" diyen Paylan, bu önerileri şöyle sıraladı:

"Birinci olarak; elektrik, su, doğal gaz, internet tüm hanelere ihtiyaç sınırına kadar bu bütçe ücretsiz yapmalıdır. Tarlasına gübre atamayan çiftçiler için mutlaka destekleri atmalıyız. Asgari ücreti mutlaka vergi dışı bırakmalıyız. Barınamayan üniversite öğrencilerine karşılıksız aylık 2 bin TL burs vermeliyiz. Esnafın banka ve vergi borçlarını faizsiz uzun vadeli yapılandırmalıyız. 5 kuruşu olmayan yurttaşlarımıza aylık 2 bin TL asgari gelir sağlamalıyız."

'DERHAL İSTİFA, HEMEN SEÇİM'

Paylan, 6 maddelik acil ekonomik tedbirler paketi için bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na önerge vereceklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"Şu bilinsin; bu yalnızca yaraya merhemdir. Tek adam rejimi sürdükçe yara kanamaya devam edecektir. Ve tek adam rejimi sürdükçe, her gün soframızdan bir dilim ekmek eksilmeye devam edecektir. Bu açıdan, biz HDP olarak, bu iktidarın bir an önce istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve derhal erken seçime gitmelidir. Bu açıdan ‘derhal istifa, hemen seçim’ diyoruz."