HDP'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında HDP'nin TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü’den oluşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

Görüşmede başta HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi konular ele alındı.

HDP'den yapılan açıklamada, "Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olundu. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapıldı. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.



