HDP'den Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
HDP, sosyal medya hesabından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Darbeciler iş başında" denilen açıklamada, "Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu yaka paça gözaltına alındı
#HalkınİradesineKelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir!" ifadeleri kullanıldı.
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