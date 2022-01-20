HDP'den ''Semra Güzel'' açıklaması: Ortada kumpas var

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP'li vekiller, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel için basın toplantısı düzenledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hazırlanan 2 fezlekeyi görüşmek için bugün toplandı.

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Semra Güzel ise söz konusu fotoğrafların milletvekili olmadan önce çekildiğini ve PKK'lı terörist ile sözlü olduğunu söylemişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li Meral Danış Beştaş, AKP'nin HDP'yi hedef aldığını ve kumpas kurulduğunu söyledi.

Beştaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karma Komisyon'da daha bizim sözlerimiz alınmadan, usule ilişkin itirazlarımızı söylemeye çalışırken bütün danışmanlar, basın mensupları fiilen ve fiziken dışarı çıkarıldılar. İtirazımızı dinlemeden bunu yaptılar. Halbuki Karma Komisyon toplantıları gizli değildir, kamuoyundan gizlenemez. Bütün itirazlarımıza rağmen dışarıya çıkarılan basın mensupları ve danışman arkadaşlar içeriye alınmadı.

Bekir Bozdağ, Semra Güzel'in haklarının korunması gerektiğini, buradaki tartışmaların dışarıya yansımaması gerektiğini, bu nedenle basının dışarı çıkarıldığını ve diğer milletvekillerinin de bu konuya vakıf olmalarına gerek olmadığını ifade etti. Yaşananları bilmesek bunun timsah gözyaşları olduğunu ya da sadece siyaseten söylenmiş sözler olduğunu bilemeyecektik.

"SORUŞTURMA DOSYASINDAN FOTOĞRAFLARI ÇEKEREK PAYLAŞMIŞ"

Karma Komisyon'un anlamı şudur; yargılamanın yolu açılsın mı, açılmasın mı? Delillere bakılır ve objektif değerlendirme yapılır. Komisyon üyeleri zaten kararını vermiş. Ali Özkaya, Anayasa Komisyonu üyesi, başkan vekili. Bekir Bozdağ olmadığında başkanlık yapan bir zat. Kendisinin elinde sayısız tilti var. Semra Güzel'e ilişkin basına yansımayan, soruşturma dosyasından fotoğrafları çekerek paylaşmış. Bu dosyada gizlilik de masumiyet karinesi de hukuk da anayasada çiğnenmiştir, Ali Özkaya başta olmak üzere AKP'li vekiller eliyle öncülüğü yapılmıştır. Biz Ali Özkaya'nın bu komisyonda görev yapamayacağını söylüyoruz. Kendisi suç işlemiştir. Kendisi "Ben vatan millet için suç işlerim evet" dedi. Kendisinin bu soruşturmadan çekilmesini ya da el çektirilmesini istiyoruz. Zeynep Gül Yılmaz, kendisi de Anayasa Komisyonu üyesi. Tweeti fotoğraflarla burada. Bir karar vermiş o da. Diğeri Metin Çelik. Bolca tweetleri var. Ahmet Özdemir yine lince eşlik etmiş.

"HDP'YE KUMPAS VAR"

HDP'ye yönelik kumpasların AKP normal yollarla sandıktan çıkamayacağı bildiği için bu tip linç kampanyalarıyla partimizi hedef gösteriyor. Seçim stratejisi olarak yaptığının herkes farkındadır.

Manşetlerde yandaş medyada partimizi vekillerimizi her gün manşete çeken, her gün hakaret eden küfredenler suç işliyor. Biz suç duyurularımızı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Yargının silah olarak kullanıldığı bu zaman diliminde belki takipsizlik verilecek ama bunun peşini bırakmayacağız. Hesabını verecekler.

Bu kumpasın farkındayız. HDP olarak bu süreci izleyeceğiz. AKP'den bir an önce bu komisyon üyeleriyle ilgili işlem yapmalarını bekliyoruz. Ortada bir kumpas var. Bu kumpas bir seçim kampanyası stratejisinin ayaklarından bir tanesi. HDP'ye demokratik siyaset yolunda kesinlikle geri adım attıramayacaklar.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'ndan Semra Güzel hakkında karar

BEKİR BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ'ın toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyleydi:

"Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon'un üyeleri de seçildi. Hazırlık Komisyonu bu akşam toplanacak ve Başkanını seçecek. 1 ay içinde raporlarını hazırlayarak Karma Komisyon'a gönderecekler.

Semra Güzel isterse kendisini savunabilir. Sözlü ya da yazılı savunma hakkını kullanabilir. İsterse başka bir vekile de kendi savunmasını yaptırabilir. Son söz savunmanındır."