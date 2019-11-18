HDP'den sürpriz hamle: TBMM'den çekilme masada!

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Tüm platformlarda, il, ilçe örgütlerimizin bulunduğu her yerde kayyum (atamaları) karşısında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Gazetecilerin TBMM’den çekilmenin bu süreçte bir seçenek olup olmadığına yönelik sorusuna ise Oluç şöyle yanıt verdi: “Çarşamba günü bu sorunun cevabını da içeren bir deklarasyon yayımlacağız. 20’sinde bu konu (TBMM’den çekilme) hakkındaki kararımızı açıklayacağız.”

HDP’nin verdiği bilgiye göre 19 Ağustos ile 16 Kasım 2019 tarihleri arasında HDP’li üçü büyükşehir, biri il, 19’u ilçe, biri de belde olmak üzere toplam 24 belediye başkanı İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Bu belediyelere o ilin ve ilçelerin mülki amirleri yani vali ve kaymakamları atandı.

Ayrıca HDP’nin verdiği bilgiye göre partili 36 belediye başkanı gözaltına alındı ve 14’ü tutuklandı.