HDP'den yeni aday açıklaması

14 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı göstermeden gireceklerini açıklayan HDP'nin hangi adayı destekleyeceğine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Şu an en demokrat aday hangisiyse halkımız onu biliyor" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin "Depreme Yönelik Tespitler ve Çözüm Önerileri Belgesi"ni açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buldan, dün Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı konusundaki tutumlarına değinen Buldan, "Dün bir kapsamlı bir değerlendirmeyle görüşümüzü ve tavrımızı kamuoyuna paylaştık. Deprem öncesi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı belirtmiştik. Ancak yaşanan depremden sonra tutumumuzda bir değişiklik yaptık. Depremin yönetilemediğini, depremin yaşandığı yerlerde hükümetin yetersizliğini gördüğümüz için bu iktidarın değişimine olan inancımızı bir kez daha en azından mevcut koşullar durumunda gözden geçirdik. Çünkü bu ülkeyi yönetemiyorlar. Mevcut iktidarın, AKP-MHP hükümetinin Türkiye'yi yönetemediği bir gerçeklikle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Dolayısıyla deprem sonrası tutumumuzda bir değişiklik yaparak bu ükeyi daha demokratik, daha özgürlükçü, bütün mağduriyetlere karşılık verecek bir anlayışın, bir zihniyetin yerleşmesi için bu tutumumuzu gözden geçirdiğimizi dün ifade ettik" diyen Buldan, "Evet, bir isim açıklamadık ancak biz Türkiye'de değişimden, dönüşümden yanayız. Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde, muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyuyla paylaşacağız elbette ki" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruya Buldan, "Şu an en demokrat aday hangisiyse halkımız onu biliyor" cevabını verdi.