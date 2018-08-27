HDP'den yerel seçimler için ittifak açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için önemli açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimler için çalışmalara şimdiden başladıklarını belirten Temelli, "Yerinden yönetim anlayışını anlatacağız ve bu programa herkesin sahip çıkması için de yerel yönetim seçimlerine giderken güçlü bir çalışma ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

İTTİFAK ÇAĞRISI

Olası ittifak iddialarıyla ilgili de konbuşan Temelli, partilerinin her türlü ittifaka açık olduğunu belirterek "Siyasi iradesine sahip çıkarak yönetmek isteyen herkesi davet edeceğiz. Gelin birlikte yapalım, beraber yapalım. HDP kapılarını herkese açık tuttu, yine açık tutacak. İttifaklarımızın dayandığı temel çizgi de budur. Özgünlüğünle, kendi sesinle, kendi iradenle gel. Birlikte, beraber, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi tam da yerinden inşa etmeye başlayalım. Özellikle bu süreçte yerel seçimler büyük önem taşıyor. Bu tekçi anlayışa, merkezileşmiş otoriter sisteme karşı önemli bir adım atmalıyız. Nasıl ki HDP’nin genel seçimlerdeki başarısı büyük tehlikeyi durdurabilmişse, şimdi yerel seçimler için tüm Türkiye halklarına, emek demokrasi güçlerine, kadınlara, emekçilere herkese sesleniyoruz; gelin 24 Haziran’da eksik bıraktığımız işi yerel seçimlerde yapalım. Yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun. Yerellerde Türkiye’nin emekçileri, demokratları, solcuları, sosyalistleri iktidara gelirse o zaman bu otoriter rejim biçiminin sonunun başlangıcı olacaktır." ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yerel seçimlerde tüm partilerle ittifak yapılması gerektiğini belirterek HDP'ye sıcak baktığını dile getirmişti.