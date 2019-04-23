HDP'li belediye başkanı: ''Kayyumun bıraktığı borç 1,5 milyar TL''

Van Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu açıklayan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, “Büyükşehir belediyesinin mevcut borç durumu 1 buçuk milyar TL’nin üzerindedir” dedi.
HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Ertan, kayyım döneminde kaynakların hoyratça kullanılıp yüklüce borç bırakıldığını kaydederek, “Belirteyim ki; büyükşehir belediyesinin mevcut borç durumu 1 buçuk milyar TL’nin üzerindedir. Verimlilik açısından bütçe dengesini sağlayacak çalışmaları öne almalıyız”ifadelerini kullandı.