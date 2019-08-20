HDP'li Buldan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin partisinin il binasında açıklama yaptı. Buldan, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye bugün demokrasi sınavından geçiyor. Meclis'te AKP ve MHP dışındaki partilere çağrımdır. Bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun" dedi.

Konuşmasına “Diyarbakır, Van ve Mardin halkından özür diliyorum çünkü bugün onların yanında bulunamadım. Bugün en çok acıyı çeken, bedeli ödeyen, yıllardır bu ülkenin her türlü acısına göğüs geren Diyarbakır, Van ve Mardin halkı bir kez daha iradesinin gasp edilmesi sonucu üzüntülü günler geçiriyor” ifadeleriyle başlayan Buldan şunları söyledi:

"İSTANBUL'U KAYBEDENLER İNTİKAM ALMAK İSTİYOR"

Kayyum zihniyetini tanımıyoruz ve demokratik her türlü tepkimizi ortaya koyacağız. AKP iktidarı artık ömrünü tamamlamıştır. Gider ayak bu zorbalıkları yapmaya artık son vermelidir. İstanbul'u kaybedenler intikam almak istiyor. Biz 23 Haziran'dan İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı Mardin'i de kayyumlardan kurtarırız. Demokrasi yanlısı herkesin birlikte hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Kılıçdaroğlu, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler, demokrasi yanlıları, herkese çağrımdır. Bugün bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Gün bugündür.



