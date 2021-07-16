HDP’li Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Meclis'e dönüyor. İade kararı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunacak.
Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter’dan düşürülen milletvekilliği ile açıklama yaptı.
Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.
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