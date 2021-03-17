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HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erdi.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte sona erdi. 

Böylece Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığı da kalktı.

Daha önce yaptığı açıklamada "Burası TBMM. Ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin meclisinde milleti koruyacağım" diyen Gergerlioğlu'nun bu doğrultuda Meclis'i terk etmeyerek eyleme başlaması bekleniyor.

​Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve dosya Meclis'e gönderilmişti.

'PKK/KCK propagandası yapma' suçlaması yöneltilen Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında 1 yıl 10 ay cezaevinde kalacak.

 

 

Etiketler hdp meclis tbmm Ömer Faruk Gergerlioğlu fezleke dokunulmazlık
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