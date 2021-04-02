HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"BABAMI TUTUKLAMAYA GELDİLER" DEMİŞTİ

Gün içerisinde HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin önünde 3-4 polis aracının bulunduğunu ancak henüz evine gelmediklerini yazmıştı.

Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu şu paylaşımı yaptı:

Babamı tutuklamaya geldiler. — Salih Gergerlioğlu (@salihro) April 2, 2021

Gergerlioğlu’nun oğlu, “Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar” dedi. Salih Gergerlioğlu, “Zorbalığın fotoğrafı” notuyla Gergerlioğlu’nun ayakkabılarını ve eşyalarının olduğu bir kareyi paylaştı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, kapısında kendisini tutuklamak üzere gelen polisler beklerken, cezaevine gitmeden önce son sözlerini ARTI TV’den Ezo Özer’e bağlanarak canlı yayında paylaştı. Direnmeye devam edeceğini yineleyen Gergerlioğlu, “Kapıda şuanda acele etmemi istiyorlar ama halkıma şunu söyleyeyim. Bu zulüm bir gün mutlaka biter. Şuan bilsinler ki bu ülkenin barış umutlarını yok etmeye çalışıyorlar. Biz doğru şeyler söylediğimiz ve halkımızın vekili olduğumuz için cezalandırılıyoruz. Ben bu halkın onurunu ayaklar altına aldırmadım aldırmama da ama mücadele edeceğiz ve bir gün mutlaka geri döneceğiz. Dönmesem de ben cezaevinde olsam da bu halkın vekiliyim. Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez. Mecliste söylediğim sözü tekrarlayayım: Direnmek, yaşamaktır.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 31 Mart’taki gündem toplantısında HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşmüştü. Mahkeme, yetkisizlik nedeniyle başvuruyu oy birliğiyle reddetmişti.