HDP'li Paylan ''Yahudi'ye ölüm'' diye bağıran çocuklar için sordu

Twitter'da gündem olan, çeşitli yaş aralığındaki çocukların hep birlikte “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırdıkları videoyla ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na 'konuyla ilgili ihmali olan yetkililer hakkında idari soruşturma açılıp açılmayacağını' ve söz konusu bakanlıkların 'bu tür olayların yaşanmaması için hangi tedbirler alacağını' sordu.

Paylan, bakanlıklara verdiği 3 ayrı soru önergesinde, videodaki çocukların istismara uğradığını ve çocukların nefret suçuna özendirildiği ifade etti.

Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Söz konusu video çekilirken, çocuklar nerede ve kimlerin himayesinde bulunmaktadır? Bulundukları ortamda çocuklara ebeveyn veya aileleri refakat etmekte midir?

Videoda “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırması sağlanan çocuklar hangi amaçla, hangi organizasyon dahilinde bir arada bulunmaktadır? Bu organizasyon, Bakanlığınız ve ilgili Mülki Amirlerin bilgisi dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?

Bahsi geçen videoda çocuklara nefret söylemi barındıran slogan attıran ve çocukları nefret suçuna özendiren çocuk istismarcısı kişilerin kimlikleri tespit edildi mi? Bu kişiler hakkında etkili bir soruşturma gerçekleştirildi mi?

Videoda açıkça istismar ve suça teşvik edildiği görülen çocukların aileleri hakkında inceleme başlatılacak mıdır?

Bu suçun ortaya çıkmasında ihmali olan Bakanlığınıza bağlı yetkililerin cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte, etkili, eksiksiz ve ivedi idari soruşturmalar açılacak mıdır?

Nefret söylemi, nefret suçu ve çocuk istismarını önlemek adına Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma bulunmakta mıdır? Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a da benzer soru önergelerinde bulunan Paylan, ek olarak şu soruların da cevabını istedi: Nefret söylemine maruz bırakılan, nefret suçuna teşvik edilerek istismar edilen çocuklar bakanlığınıza bağlı birimler tarafından koruma altına alınacak mıdır?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelttiği soru önergesi kapsamında da 'nefret söylemleri ile ilgili ceza hukuku hükümlerinin etkili biçimde uygulanmadığını' belirten Paylan, "Türkiye’de nefret söylemi ve nefret suçlarının etkili biçimde cezalandırıldığını yahut bu suçlarda bir cezasızlık ikliminin hüküm sürmediğini söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Ne olmuştu?

Bir Twitter kullanıcısının 31 Temmuz'da çoğu küçük yaşta olan çocukların hep birlikte “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırdıkları bir videoyu hesabında paylaşmasıyla, video sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu videoda, bir grup çocuk, "Yahudiler!" diye bağıran bir slogancı çocuğa "Ölüm!" diye yanıt vermiş; slogancı çocuğun "Filistin" diye bağırması üzerine ise, çocuklar "Kurtulacak" diyerek karşılık vermişti.