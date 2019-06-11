HDP'li vekilden ''IŞİD'li militan için tören'' sorusu !

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, IŞİD mensubu Abdülbast El Sarut için Türkiye’de düzenlenen cenaze törenini TBMM gündemine taşıdı. Hatimoğulları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “’Alevilerin kökünü kazıyacağız” dediği görüntülerle gündem olan, eski IŞİD üyesi, cihatçı/selefi örgüt komutanı olan kişi için bu şekilde gösteri yapılmasına neden göz yumuldu” dedi.



Hatimoğulları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Hatay Reyhanlı’da IŞİD militanı için düzenlenen cenaze törenini sordu. Hatimoğulları, “Cenaze töreni adı altında organize edilen gösteri; yıllardır IŞİD ve bölgedeki cihatçı örgütlerin tehditi altında yaşayan, saldırılarına maruz kalan başta Reyhanlı halkları olmak üzere, özelde Hatay’da ve genelde Türkiye’de yaşayan halklar için ciddi güvenlik endişesine neden olmuştur. Türkiye’nin IŞİD ile mücadele ettiği söylemine karşın; eski IŞİD üyesi/Ceyş’ul İzze cihatçı örgütü komutanına gövde gösteri şeklinde bir cenaze töreni yapılmış olması, Türkiye’nin dış siyasette ve ülke içindeki güvenlik politikalarında çelişkisini ortaya koymakta, bu konuda ciddi soru işaretleri uyandırmaktadır” dedi.

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Valinin haberi yok mu

Hatimoğulları Soylu’ya IŞİD militanı için gerçekleştirilen gösteri şeklindeki cenaze törenine neden izin verildiğini, cenazeye kimlerin katıldığını sordu. Hatimoğulları, “Cenazeye yurtiçinden ve yurtdışından otobüslerle organize bir katılım olduğu iddiası var. Bu iddiaları araştırmak üzere çalışma başlatıldı mı? Cenazeye kimler, nasıl katılmıştır? Cenaze merasiminin akabinde Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu’nun twitter hesabından “kabul edilemez ve sorumsuzca bir davranış...bu tür provokasyonlara açık eylemlere müsaade edilmeyeceği” açıklanmıştır. Reyhanlı Kaymakamı ve Hatay Valisi bu kadar büyük bir cenaze merasimi organizasyonundan nasıl haberdar olmazlar. Kamuoyunda çok büyük tepkiyle karşılaştıkları için mi Reyhanlı Kaymakamı twitterda açıklama yapma gereği duymuştur” ifadelerini kullandı.