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  4. 21 Temmuz 2017 16:54

HDP'li vekilin milletvekilliği düşürülüyor

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onayladı.

HDP'li vekilin milletvekilliği düşürülüyor
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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak  Meclis Genel Kurulu'na sevk etti. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın  milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.  

Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder  konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.  Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek. 

Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı. 

DHA

faysal sarıyıldız , hdp , milletvekili
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