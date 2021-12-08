  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'na üç birleşim katılmama cezası verildi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.

Etiketler hdp genel kurul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Üniversiteler fuhuş evi'' diyen profesör, Şaban Teoman Duralı'yı hedef aldı
Reza Zarrab'ın lüks yaşamından yeni fotoğraflar
Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! Frikik vermemek için bakın ne yaptı?
Memur ve emekli enflasyon zammı belli oldu: İşte zamlı Ocak 2022 memur maaşları
Akaryakıta zam üstüne zam!
Piyasalarda 1 milyar dolarlık ''gizemli'' satış
Koronavirüsü bilmişti... Şaman Kahin'in 2022 kehanetleri korkuttu
Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Döviz hesapları TL hesaplarını geçti
Piyasalardan Erdoğan'ın açıklamalarına sert tepki