HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'na üç birleşim katılmama cezası verildi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol