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  4. 23 Ocak 2019 12:50

HDP'nin belediye başkan adayına büyük tepki

HDP'nin Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aday gösterdiği TRT 6 sunucusu Ozan Kardaş'ın HDP'yi eleştirdiği mesajları tepki çekti.

HDP'nin belediye başkan adayına büyük tepki
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Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken HDP'deki bir aday çokça konuşulmaya başlandı. HDP'nin yerel seçim çerçevesinde ittifak yaptığı partilerden biri de Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olurken, ittifak kapsamında bu partiden Ozan Kardaş, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nden belediye başkan adayı gösterildi.

SoL'da yer alan habere göre, TRT 6'da sunuculuk da yapan Ozan Kardaş'ın adaylığının açıklanması sosyal medyada HDP'liler arasında tartışma yarattı.

Kardaş'ın daha önceki hesaplarından yaptığı paylaşımlardan ekran görüntüleri paylaşan HDP'liler, karara tepki göstererek Kardaş'ın adaylıktan çekilmesini istedi.

İşte Ozan Kardaş'ın o paylaşımları:

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