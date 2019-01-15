HDP'nin Diyarbakır adayı kim olacak ?

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! Parti kulislerinde eş başkan adayı için parti kulislerinde Adnan Selçuk Mızraklı, Nimetullah Erdoğmuş ve Feridun Çelik isimleri konuşuluyor. Bugün yapılacak açıklamada aday olarak gösterilme olasılığı en yüksek ismin ise Selçuk Mızraklı olduğu belirtiliyor. Öte yandan kadın eş başkan adayı olarak Ayla Akat Ata adı öne çıkıyor.



HDP yerel seçimde en iddialı olduğu büyükşehirlerden biri olan Diyarbakır'da eş belediye başkan adayları için karar aşamasına geldi. Birgün gazetesinde bugün yayınlanan habere göre erkek eş başkan adayı için üç isim arasından karar verilecek.

3 İSİM ÖNE ÇIKTI

Hüseyin Şimşek'in haberine göre, erkek eş başkan adaylığı için mevcut milletvekillerinden Selçuk Mızraklı ve Nimetullah Erdoğmuş aday gösterilebilir. Üçüncü seçenek olarak ise daha önce de Diyarbakır'da belediye başkanlığı yapan Feridun Çelik ismi öne çıkıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY SELÇUK MIZRAKLI

Habere göre Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı da yapan Selçuk Mızraklı bugün yapılacak açıklamada aday olarak gösterilme olasılığı en yüksek isim.

Ancak parti kulislerinde Nimetullah Erdoğmuş adı da konuşuluyor.

Feridun Çelik de Aralık ayında adaylık için partiye başvuru yapmıştı.

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Selçuk Mızraklı Siverek’te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek’ten Eskişehir’in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşti.

İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazanır, daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara’da Onkoloji Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı. 1990’da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile evlenir. Eşinin de desteğiyle girdiği sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanına geldi. 2005’te Diyarbakır’da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 2009’da gerçekleşen Mezopotamya Tıp Kongresi’nin yürütücülüğünü yaptı. 2011 sonlarında bir grup arkadaşıyla birlikte Mezopotamya Üniversitesini kurmaya dönük olarak bir vakıf çalışması yürüttü. 2013 başlarında vakfın kuruluş sürecini tamamladı. 2017 Temmuz DTK faaliyetleri esas olmak üzere bir arama emri ile gözaltına alındı.

2018 Genel Seçimleri'nde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili seçildi.