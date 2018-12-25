HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı

Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında dikkat çeken bir adım attı.

Vatan Partisi, "Devletin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği" iddiasıyla HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başvuru sonrası konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, "HDP, PKK'nın siyasi koludur" diye belirtirken, "HDP derhal kapatılmalıdır" dedi. Senem,"Bölücü örgütün dağıtılması ve onun Parlamentodaki siyasi kanadının etkisiz hale getirilmesi Türkiyemiz için hayati önemdedir" diye ifade etti.

"YEREL SEÇİMLERDE BU MİLLET, BU PARTİNİN ÖNÜNÜ KESMELİDİR"

Geçmiş dönemde aynı taleple 2 ayrı başvuru daha yaptıklarını hatırlatan Senem, "Bu parti, 2016 yılında bir özerklik bildirisi yayınlamıştı. Kongrelerinde bölücülüğü savunan ve Kürdistanı kuracaklarını açıklayan sloganlar atılmış ve Abdullah Öcalan'ı öven konuşmalar yapılmıştı. O çerçevede Şubat ayında başvurumuzu yapmıştık" dedi.

Senem, HDP'nin Kasım ayında Diyarbakır'daki gençlik kongresinde de benzer ifadelerin kullanıldığını ifade ederek, "HDP, anayasamızın 68'inci maddesine göre yasal olarak faaliyet yapacak bir parti durumunda değil. Benzer faaliyetlerin 10'da birini yapan partiler geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı" diye konuştu.

"BU VAHİM BİR MANZARADIR"

Senem, devamında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda onların yerel yönetimlerince hendekler açtılar, şehirlerimizin caddelerine bombalar döşendi. Yüzlerce insanımız öldü, askerimiz ve polislerimiz şehit oldu. 'Böyle bir partiye Mart ayında yetki vererek aynı manzaraya yol açmayalım' diye milletimize çağrı yapıyorum. Yerel seçimlerde bu millet, bu partinin önünü kesmelidir."

Senem ayrıca, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı günümüz şartlarını da hatırlatarak görevini yapmaya davet ediyoruz" diye de ifade etti.

Senem, bazı partilerin HDP ile ittifak yapacağı iddialarını hatırlatması üzerine ise, "Gönül işbirliği falan diyorlar ama açık açık Güneydoğu'da HDP'ye oy verecekleri, Batı'da ise HDP'nin o partilere oy vereceği konuşuluyor. Bu vahim bir manzaradır" dedi.

Öte yandan, Vatan Partisi bu başvuruyla beraber, 3. defa HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmiş oldu.