HDP'nin örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası alan adayı mazbatasını aldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP’li Melike Göksu'nun, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosyası şu an Yargıtay'da olan Göksu hakkındaki gerekçeli kararda çarpıcı bilgilere yer verildi. Terör örgütü PKK’nın sözde mahkemesindeki yargılamalarda görev alan Melike Göksu'nun, öldürülen teröristlerden 'şehit' diye bahsettiği belirlendi. Dün mazbatasını alan Melike Göksu, bugün göreve başladı.

Erzurum'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karayazı ilçesinde yüzde 61,83 oy alan HDP'nin adayı Melike Göksu, belediye başkanı seçildi. Melike Göksu'nun HDP Karayazı belediye meclis üyesiyken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 Temmuz 2017'de tutuklandığı ortaya çıktı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra hükümle birlikte tahliye olan Melike Göksu ile meclis üyesi arkadaşı Türkan Sümbül, yargılandıkları Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

32 sayfalık gerekçeli kararda Melike Göksu hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi. Melike Göksu ile Türkan Sümbül'ün teknik takibe takılan 3 Mayıs 2016'de yapılan telefon görüşmesinde Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonunda öldürülen PKK’lı terörist Murat Aras'tan 'şehit' diye bahsettiği tespit edildi. Birçok konuşmada farklı tarihlerde öldürülen terörist için 'şehit' ifadesini kullanan Melike Göksu'nun, bu teröristlerin cenazesini 'değer ailesi' kapsamında ailesi ve köylüleri ile birlikte teslim almaya gittiği belirlendi.

Belediyeden terör örgütü PKK üyelerinin defnedilmesi için kepçe ayarlanması istenilen Melike Göksu'nun 17 Mayıs 2016'da tarihinde bir kişiyle yaptığı konuşmada DBP Başkanı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği yer aldı.

KARARDA İTİRAFÇININ DA İFADELERİNE YER VERİLDİ

Gerekçeli kararda, itirafçı olan K.K.'nin ifadelerine de yer aldı. İtirafçı K.K., Melike Göksu ve beraberindekilerin terör örgütü üyelerine, yiyecek ve içecek getirdiğini söyledi. Melike Göksu'nun yanında getirdiği kıyafetleri kadın örgüt mensuplarına verdiğini aktaran K.K., sanığın milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan bir şahsı arayarak evine çağırdığını, 'Aşikar' kod isimli örgüt mensubunun talimatıyla örgüte yeni katılan kadın teröristin Muş'un Varto ilçesine üzerinden örgüte aktarımını sağladığını vurguladı. K.K. ifadesinde, "Bir gün Karayazı belediye encümenlerini, Karayazı HDP İlçe Başkanını, ilçe teşkilatından bazı şahıslar ile çevre köylerdeki bazı şahıslar bulunduğumuz mağaralar bölgesine çağırıldı. Çağırma amacımız 'Davut' olarak bildiğim örgüt mensubunun babası ile ilgili yapılacak olan mahkeme ile ilgiliydi. Gelenler arasında Melike Göksu da vardı. Davut'un babasını mağaralar bölgesine getirdikten sonra şahsın mahkemesi yapıldı. 'Aşikar' kod şahıs hakkında ölüm emri verdi. Ancak mahkeme heyeti içerisinde bulunlar 'Aşikar' kodun vermiş olduğu ölüm emrini, şahsın oğlu Davut'un örgüte katılması dolayısıyla ağır olduğunu düşündüler. Bu nedenle şahıs hakkında bölgeden sürgün edilmesine karar verildi. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında Davut'un babası serbest bırakıldı" dedi.

Melike Göksu'nun PKK/KCK terör örgütünün Karayazı ilçesi kırsalında bulunan silahlı mensupları ile görüştüğüne işaret edilen kararda, "Bu kişilere dönem dönem gıda ve giyim malzemeleri götürdüğü, yine örgütün alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı komisyonlarla alakalı dağ kadrosu ile yapılan görüşmelere katıldığı gibi dağ kadrosunun gerçekleştirdiği sözde yargılamalarda da bulunduğu, dağ kadrosuna gerçekleştirilen yeni katılımlarda sanığın bulunduğu tespitlerine ulaşılmıştır" denildi.

Başkan seçilen Melike Göksu, dün mazbatasını alarak göreve başladı. Göksu'nun dosyasının Yargıtay'da olduğunu, yargılamanın halen devam ettiğini anımsatan avukatı, cezasının kesinleşmemesi nedeniyle müvekkilinin seçilmesine engel bir durum olmadığını söyledi.