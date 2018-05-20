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  4. 20 Mayıs 2018 13:12

HDP'nin oy oranıyla ilgili çarpıcı iddia

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, partisinin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

HDP'nin oy oranıyla ilgili çarpıcı iddia
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24 Haziran’da yapılacak erken seçim tarihini bilerek 3 CHP milletvekilinden takım elbise kazanan HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in bu kez seçim sonuçlarına dair yeni bir iddiaya girdiği öğrenildi.

'HDP'NİN OY ORANI YÜZDE 14'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Önder, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet ittifakı dışında kalan HDP’nin oy oranının yüzde 14 olacağını iddia etti.

MİLLETVEKİLLERİYLE İDDİAYA GİRDİ

Önder'in bu iddia için Millet İttifakı’ndan bazı milletvekilleriyle bile bahse girdiği öğrenildi.

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