''HelpTurkey'' çağrılarının ardından Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili olarak '' İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Yangınlarla ilgili yardıma hazır olduğunu bildiren ülke organizasyonlarına teşekkür ederim.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık yaptı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki merkezde, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla yangın bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sonrasında bir açıklama yapan Erdoğan, "İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" dedi.

Erdoğan, yangınlarla ilgili yardıma hazır olduğunu bildiren ülkelere de teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu felakete destek veren ülkelere teşekkür ederek, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum.



İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. 🇹🇷 pic.twitter.com/gMd14v8Ryr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

"HELP TURKEY" KAMPANYASI

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada "Help Turkey" başlıklı bir kampanya başlatılmıştı. Çok sayıda ünlü isim ve fenomen yabancı ülkelerden yardım istemişti.



