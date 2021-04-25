  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!

Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!

Dünya üzerindeki pek çok ülkede anketler yapan uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'de yapılan son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Dünya üzerindeki pek çok ülkede anketler yapan uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'de olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş arasında yapılan anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

11-14 Nisan tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde; Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş arasında yapılan seçimde her iki ismin de Erdoğan'ı geçtiği görüldü.  

Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak seçimde vatandaşın yüzde 61,4'ü İmamoğlu derken, yüzde 38,6'ı Erdoğan dedi.

Yine aynı ankette Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak olası bir seçimde vadandaşın yüzde 61,1'i Yavaş'ı seçerken, yüzde 38,9'u Erdoğan'ı seçti.

İŞTE O ANKET SONUÇLARI:

Etiketler anket son anket son anket sonuçları europe elects avrasya araştırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı!
İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı
Esra Erol makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Arnavutköy'de feci yangın: Acı haberler peş peşe geldi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pozları olay oldu
Didem Soydan sevgilisine böyle poz verdi
Ata Demirer'den Avrupa Yakası itirafı
Çirkin provokasyon! Alevi tekkesi yanında Kuran-ı Kerim yaktılar
''Turistim'' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
''Kripto Tosuncuk'' karantinada MHP’li Sancaklı’nın oğlunun rezidansında kalmış!