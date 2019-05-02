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  4. 02 Mayıs 2019 17:32

HKP liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı 2 ayrı davada toplamda 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HKP liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 2017'de yayımlanan, “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitaplarında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme'sinde yapılan karar duruşmasına Nurullah Ankut, avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı temsil etti.

Peş peşe yapılan duruşmaları karara bağlayan mahkeme, Nurullah Ankut'a her bir davada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
 
 

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