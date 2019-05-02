HKP liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 2017'de yayımlanan, “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitaplarında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme'sinde yapılan karar duruşmasına Nurullah Ankut, avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı temsil etti.

Peş peşe yapılan duruşmaları karara bağlayan mahkeme, Nurullah Ankut'a her bir davada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



