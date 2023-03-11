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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, ittifak çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ve partisinin yapacağı toplantı sonrası saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracaklarını açıklamıştı.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda katılıp katılmayacağının kararlaştırılacağı kritik toplantı saat 15.00'te sona erdi.

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Yapıcıoğlu "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

Etiketler hüdapar cumhur ittifakı katılım
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