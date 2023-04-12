HÜDA PAR'ın Seçim Vizyon Belgesi! Zina suç sayılsın, kadınlar fıtratına göre çalışsın

AK Parti listelerinden 4 ismin aday gösterildiği HÜDA PAR'ın seçim vizyon belgesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

AK Parti listelerinden seçime girme kararı alan HÜDA PAR, "Seçim 2023 Vizyon Belgesi"ni açıkladı. Geçmişte yönetimlerin askeri darbelerle vesayet altına alındığını ifade eden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Türkiye'de 70 yıl boyunca parlamenter sistemin uygulandığını, parçalı koalisyonlar döneminde ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılara sürüklendiğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN İLK TURDA KAZANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hazırladıkları vizyon belgesinde özgürlükler, insan hakları, Kürt sorunu ve demokratikleşmede yaşanan sıkıntıların ele alındığını kaydeden Şahin, "Gelecekte güven ikliminin inşası ile birlikte kardeşlik hukukunun tesisi için alternatif tek lider olmasından hareketle Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez destekleme kararı aldık. Sayın Erdoğan'ın ilk turda kazanması için seçim kampanyası boyunca gayret göstereceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet lehine önemli değişiklikler ve ilerlemelerin kaydedildiğini dile getiren Şahin, "Yetkisini milletten almayan azgın bir azınlığın tahakkümüne imkan sağlayan vesayet odakları geriletilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sadece millet iradesi doğrultusunda ülke yönetmenin imkanı yakalanmıştır." diye konuştu.

"SİYASET KAOS ÇIKARMAK İÇİN YAPILMAZ"

Siyaset anlayışlarında sadece yanlışa muhalefet olduğunu vurgulayan Şahin, "Siyaset kaos çıkarmak, kargaşa üretmek, çatışma ve anlaşmazlıkları körüklemek ve sorunları içinden çıkılmaz hale getirmek için yapılmaz. Tam tersine siyaset, adalet temelinde bir düzen inşa etmek, toplumsal barışı tesis etmek, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, var olan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, yeni sorun alanlarının oluşmasını engellemek ve nihayetinde toplumun huzurunu ve refahını temin etmek için yapılır." ifadelerini kullandı.

"HÜDA PAR MECLİS'TE OLMALIDIR"

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok önemli ve kritik bir kavşağa girdiğini ifade eden Şahin vizyon belgesine ilişkin, "Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi için, çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için, yerli SİHA kadar önemli olan yerli tohum ve yerli gübre üretmek için, ihtiyacı olan her köye bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekim atanması için HÜDA PAR Meclis'te olmalıdır. Ülkenin dış politikasının, adalet ve hakkaniyet ile kardeşlik ve dayanışma temelinde şekillenmesi için, daima zulme karşı ve mazlumdan yana bir duruş sergilenmesi için, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin siyonistlerin olmayan insafına terk edilmemesi için, İslam ülkeleriyle ve Müslüman halklarla kardeşlik hukukuna göre yardımlaşmak için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır." dedi.

"EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ SUÇ SAYILMALI"

Vizyon belgesinin kadına ilişkin kısmındaysa 6284 sayılı kanun hedef alınarak ve zinanın suç sayılması, kadının çalışma şartlarının fıtratına uygun olması gibi vurgulara yer verildi ve şunlar ifade edildi: "Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi için, kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için, aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara karşı korunması ve güçlendirilmesi için, yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için, sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için, 6284 Sayılı Kanun'un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için HÜDA PAR Meclis'te olmalıdır."

4 MİLLETVEKİLİ MECLİS YOLUNDA

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Sekreteri Şehzade Demir, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç, AK Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmişti.