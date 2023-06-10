Hüda-Par'lı vekiller AK Parti'den ayrılıyor

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listelerinden aday olarak TBMM'ye giren HÜDA-PAR milletvekilleri kendi partilerine geri geçiyor...

AK Parti ile yaptıkları seçim ittifakı kapsamında AK Parti 'nin listesinden seçimlere giren ve milletvekili seçilen HÜDA-PAR'lılar istifa edip kenti partilerine geçiyor.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun geçiş süreci tamamlanırken, Faruk Dinç, Serkan Ramanlı ve Şahzade Demir de partilerine geçiş dilekçelerini verdi.

HÜDA-PAR'lıların da kendi partilerine geçmesiyle birlikte Meclis'teki parti sayısı 16'ya yükseldi.

Erdoğan'a destek verip, AK Parti'den Meclis'e girdiler

HÜDA PAR, cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.