Hükümet medyasından Abdullah Gül'e: ''Namert!''

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin yazarı Mehmet Metiner, İstanbul seçimleriyle ilgili ‘Güçlü olunca başkasına yapmamız lazım’ diyen Abdullah Gül’e, ‘Kanuni bir itiraz sürecini Gül’ün bilerek başka bir mecraya çekmesi ne dostlukla ne mertlikle bağdaşır elbet.’ sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti'ye yönelik eleştiri yapanları 'fırıldak' olarak niteleyen Metiner, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de sert sözlerle yüklendi.

İşte Metiner'in Gül'ü hedef alan o ifadeleri:

“Bize yapılanı güçlüyken bir başkasına yapmamalıyız!” diyerek İmamoğlu’na arka çıkan, dahası güç kullanımı marifetiyle İmamoğlu’nun hakkının gasp edilmek istendiği imasında bulunan Gül aklınca hem Reis’i suçluyor hem YSK’ya telkinde bulunuyor.

Kanuni bir itiraz sürecini Gül’ün bilerek başka bir mecraya çekmesi ne dostlukla ne mertlikle bağdaşır elbet.

Sanırım şu sözler anlayan için yeterlidir.

Mert düşmandan korkma; o seni arkandan vurmaz.

Dost görünümlü namertten kork; o seni sırtından vurur.

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: ''Bize yapılanı, biz yapmamalıyız''